Sabato a Firenze la prima di cinque finali tutte da vincere per non avere rimpianti. Due settimane intense per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi che sogna di conquistare la Champions League. «In ogni caso sarebbe il quinto anno di fila in Europa», continua a ripetere l’allenatore come un mantra certo che comunque vada la sua Lazio ha fatto il massimo. Un vero e proprio tour de force che inizierà sabato al Franchi stadio che negli ultimi dieci anni ha dato tantissime soddisfazioni ai biancocelesti con 7 vittorie in 10 gare, due sconfitte (l’ultima il 13 maggio 2017, 3-2) e un solo pareggio. In totale in 21 gare complessive le vittorie diventano 14 con 3 pareggi ed appena quattro sconfitte. Correa ed Immobile affilano le armi certi di poter ripetere i gol che lo scorso anno stesero i viola a ridosso del 90’ mettendo fine alla serie positiva dell’allora allenatore Montella. Questa volta, però, in ballo per la squadra di Iachini c’è qualcosa di più importante rispetto ad un mero dato statistico: una salvezza ancora tutta da conquistare che sta tenendo in ansia Firenze.

La Lazio intanto continua la preparazione a Formello con Luiz Felipe che ha partecipato anche alla partitelle e che potrà dunque tornare nella lista dei convocati. Una notizia positiva per Inzaghi che però deve fare i conti con la spada di Damocle dei diffidati che, in ottica derby, lo tengono più che in apprensione: l’intoccabile terzetto di centrocampo è infatti finito in diffida: a Milinkovic e Luis Alberto domenica si è aggiunto Leiva. Prossima sfida contro il Parma quella successiva sarà l’atteso derby che, classifica alla mano, per i biancocelesti potrebbe valere molto più del mero primato cittadino. Chissà che, con gli emiliani già retrocessi in B, uno dei tre non decida di sacrificarsi – facendosi ammonire – per essere sicuro di giocarsi il derby.

