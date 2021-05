Malagò: “Calcio fenomenale nel rimettersi in moto, ma ci sono problemi strutturali. La situazione stadi è drammatica”





La pandemia ha messo a dura prova il mondo del calcio che, comunque, dopo un primissimo momento nero è riuscito a ripartire velocemente come confermato dal presidente del CONI Giovanni Malagò che, intervenuto alla tavola rotonda organizzata da Formiche.net in collaborazione con Standard Football. Il numero uno dello sport, però oltre, a complimentarsi con il mondo del calcio per il modo in cui è riuscito a ripartire, si è dimostrato molto preoccupato per i tanti problemi strutturali che affliggono l’universo calcistico. Sul tema, Malagò ha preso come esempio la situazione degli stadi definita drammatica con il progetto dell’Udinese per la Dacia Arena che ha invece raccolto i complimenti.

