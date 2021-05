Superlega, Juventus e Milan verso l’esclusione dalla Champions League?





Secondo quanto riportato da Espn, la Uefa potrebbe adottare delle misure forti nei confronti dei club che non si sono ancora tirati fuori dal progetto della Superlega: Barcellona, Real Madrid, Milan e Juventus. In particolare, la misura forte potrebbe essere l’esclusione di queste squadre dalle coppe europee per i prossimi due anni. Sarebbero salve, invece, le società che hanno fatto esplicitamente un passo indietro rispetto alla Superlega.

