Vavro, in Spagna gli danno fiducia: "Il successo invernale dell'Huesca". Ora il suo futuro può cambiare





Denis Vavro, ex difensore biancoceleste arrivato nella Capitale per 11 milioni, si trova attualmente in prestito all’Huesca. Il periodo alla Lazio, non è stato dei più felici, a causa delle numerose aspettative vanificate da prestazioni per nulla convincenti. Il poco minutaggio garantito e la scarsa integrazione nell’ambiente, lo hanno portato via da Roma nella scorsa sessione di mercato invernale. A gennaio infatti, Vavro si è trasferito in Spagna, dove le cose sembrano andare per il verso giusto. Arrivato con un certo scetticismo di parte dei tifosi, lo slovacco si è conquistato la fiducia di allenatore, compagni e di chi non era felice del suo approdo. I diversi infortuni in casa Huesca infatti, gli hanno permesso di mettersi in mostra, scalando le gerarchie del reparto difensivo. Visti i vari consensi ottenuti, anche il quotidiano sportivo spagnolo AS lo ha definito “Il successo invernale del club”, ed ora il suo futuro potrebbe cambiare. Nonostante la scadenza del prestito a fine stagione, l’Huesca avrebbe già chiesto ai biancocelesti di poter trattenere il venticinquenne in caso di permanenza in Primera.

