Caso tamponi, pubblicate le motivazioni della sentenza





Come riportato sul sito ufficiale della FIGC sono state rese note le motivazioni con cui la Corte Federale d’Appello il 30 aprile aveva accolto in parte il reclamo proposto dalla Procura Federale, rideterminando in 12 mesi la sanzione dell’inibizione al presidente della Lazio Claudio Lotito e in 200 mila euro l’ammenda nei confronti della società. La Lazio ha 30 giorni di tempo per presentare il ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni.

Per le motivazioni clicca qui

