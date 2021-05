CdS | Ribery e la Lazio: operazione rivincita





Tre sfide contro i biancocelesti e tre sconfitte per il francese da quando gioca con la Fiorentina. Ecco perchè questa partita ha un valore speciale.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per Ribery la sfida contro i biancocelesti non è mai stata come le altre tra sconfitte, gol, assist, infortuni e squalifiche. Fin dal primo incontro, avvenuto il 27 ottobre 2019, il giocatore viola ha compreso che Fiorentina–Lazio non potesse essere una partita banale: dopo aver trovato il pareggio, viene sostituito e i biancocelesti firmano il goal della vittoria. A fine gara viene espulso per proteste e resta fuori per tre giornate ”per condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un assistente arbitrale”. Nella gara di ritorno, fa una gara da vero fuoriclasse, ma la prestazione non basta a condurre i viola alla vittoria. Nell’ultimo incontro all’Olimpico, il giocatore venne sostituito per un infortunio.

