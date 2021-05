CONFERENZA IACHINI: “Non possiamo permetterci errori. La Lazio ha grandi qualità, servirà concentrazione”





Domani, alle ore 20:45, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Lazio. Una partita importantissima per entrambe: i viola sono alla ricerca di punti salvezza, i biancocelesti sono in corsa per l’obiettivo Champions League. Per presentare la gara di domani sera, il mister della Fiorentina Giuseppe Iachini, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole, riportate dal sito ufficiale della Fiorentina, Acffiorentina.com:

MOMENTO – “Non possiamo fare calcoli e guardare le altre squadre in questo momento. Ci aspettano gare importanti e serviranno prestazioni di alto livello. Non possiamo permetterci errori”.

LAZIO – “Dobbiamo farci trovare pronti per fare la nostra partita. Servirà concentrazione perché la Lazio ha grandi qualità. Immobile è una attaccante che conosciamo bene. Da parte nostra servirà la prestazione e solo grazie a quella possiamo trovare punti e serenità”.

MILENKOVIC – “Non so se lascerà la Fiorentina, ad oggi non mi risulta. Nikola è un professionista e scende in campo ogni domenica per dare il massimo”.

QUARTA – “E’ una ragazzo su cui contiamo molto. Ogni domenica dosiamo le forze e alterniamo i ragazzi, anche in base all’avversario che abbiamo davanti. Lucas, come tutti, si è sempre ritagliato il suo spazio”.

RIBERY – “Vediamo oggi durante la rifinitura, non dovrebbero esserci problematiche”.

CASTROVILLI – “Gaetano è una ragazzo sul quale contiamo molto, ha avuto qualche problemino fisico nelle ultime settimane, così abbiamo preferito inserirlo a partita in corso”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: