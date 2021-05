CONFERENZA INZAGHI: “Domani contro la Fiorentina gara fondamentale. L’esclusione di Hoedt è stata una scelta tecnica”





Alla vigilia del match di Serie A, Fiorentina-Lazio, il tecnico Simone Inzaghi ha parlato in Conferenza Stampa:

“Penso che la gara di domani contro la Fiorentina sia importantissima. Sappiamo la squadra che andremo ad affrontare: è in salute, viene da due pareggi consecutivi, con Juventus e Bologna, è una squadra con grandissima qualità e giocatori esperti. Dobbiamo fare una partita da grande squadra perché sarà fondamentale ai fini della classifica. Nella lista della Serie A ho dovuto fare una scelta tecnica togliendo Hoedt per poter reinserire Ramos. Devo ringraziare Hoedt per quello che ha fatto, sicuramente ha fatto un ottimo inizio di stagione poi con il rientro di Radu e Acerbi a tempo pieno non sono riuscito a dargli totale continuitá ma lui si è sempre allenato nel migliore dei modi. Vlahovic? Gicatore che sta facendo grandi cose e ha grandi numeri, sarà un osservato speciale così come Ribery, un campione che conosciamo, ma al di là degli attaccanti hanno anche difensori e centrocampisti di qualità e un allenatore che conosce bene la categoria. Noi ci siamo allenati nel migliore dei modi, domani saremo senza Fares per squalifica mentre Escalante e Caicedo sono indisponibili, ma rispetto a domenica scorsa recuperiamo Acerbi e Ramos“.

