Corsa Champions, Oddo: “La Lazio è lì, essendoci qualche scontro diretto potrebbe approfittarne”





Sono rimaste quattro giornata di campionato. Quattro giornate che saranno decisive per la corsa ad un posto alla prossima Champions League. I posti rimasti sono tre, dal secondo al quarto, con cinque squadre in soli cinque punti. La Lazio al momento è quella più indietro, ma ha da recuperare la gara contro il Torino che, in caso di risultato positivo, la porterebbe ancora più vicina all’obiettivo. In vista della prossima giornata, dove i biancocelesti saranno di scena in casa della Fiorentina, con Juventus e Milan impegnate nello scontro diretto, ai microfoni di Radio Bianconera, per parlare di Juventus-Milan, ma anche della Lazio, è intervenuto Massimo Oddo, ex difensore biancoceleste. Queste le sue parole sulla corsa Champions della squadra di Inzaghi: “È lì, se dovesse conquistare i tre punti contro il Torino sarebbe lì ed essendoci qualche scontro diretto potrebbe approfittarne. Anche il calendario credo che sia un po’ più complicato per Juventus e Milan. Credo che gli scontri diretti alla fine faranno tanto”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: