CorSera | Squadra viola, la più battuta dai biancocelesti





Come riportato dal Corriere della Sera, il 1 novembre 1928 si giocò il primo Fiorentina–Lazio ufficiale: la partita avvenne in campo neutro, dal momento che il campo viola venne squalificato per l’aggressione all’arbitro dell’incontro perso contro il Genoa. Fu l’avvio di un bilancio positivo, che si è protratto per quasi un secolo. La Lazio, oggi, viene da 8 risultati utili contro i viola (6 vittorie, coppa compresa, e 2 pareggi). La Fiorentina è l’avversaria più battuta nella sua storia, insieme a Bologna e Sampdoria.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: