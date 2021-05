Cruciani: “Stagione della Lazio fin qui positiva, con la Fiorentina sarà una battaglia. Immobile-Vlahovic? Ecco cosa ne penso…”





Il noto giornalista ed opinionista Giuseppe Cruciani, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, si è espresso in merito alla gara di campionato di domani tra Fiorentina e Lazio. Queste le sue parole:

“La stagione della Lazio per il momento è da 6+/7, è uscita presto dalla Coppa Italia ma allo stesso tempo ha fatto bene in Champions League nonostante sia uscita male. Inzaghi? Io lo confermerei senz’altro. Domani mi aspetto una battaglia contro la Fiorentina. Se i viola avessero vinto contro il Bologna sarebbe stato meglio per noi ma questa partita ha sempre avuto il sapore della battaglia. Se la Lazio non vince si accontenta dell’Europa League. Sfida Immobile-Vlahovic? Il serbo deve ancora dimostrare tutto perché è esploso quest’anno, ma da laziale spero possa segnare di più Immobile a fine stagione”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: