ESCLUSIVA | L’ex viola Sandro Cois: “Oggi i biancocelesti sono superiori. A Vlahovic dico di restare e confermarsi”





Fiorentina e Lazio si preparano alla sfida di sabato sera alle 20.45: i viola per confermare la salvezza, i biancocelesti per combattere per un posto nelle prime quattro. Per analizzare il momento delle due squadre, LazioPress.it ha contattato in esclusiva Sandro Cois, ex centrocampista della Fiorentina. Ecco le sue parole:

Che partita si aspetta sabato sera?

“Sará difficile, tutte e due sono in corsa per obiettivi importanti: per la Fiorentina se dovesse vincere la salvezza, mentre la Lazio ha una gara da recuperare, quindi puó ancora raggiungere il posto Champions League“.

Quale delle due squadre centrerá il proprio obiettivo?

“È difficile dirlo, penso che per la qualitá che ha Lazio, vincerá chi sará più determinato e avrá più fame. Oggi i biancocelesti sono superiori, lo dimostrano i punti di vantaggio in classifica, peró nel calcio non vince sempre la più forte“.

La Fiorentina negli ultimi anni sembra sempre interessante, ma poi lotta per la retrocessione, perchè succede questo secondo lei?

“La Fiorentina in questo momento deve resettare tutto e ripartire da zero, cercare di costruire a livello giovanile il futuro. La Fiorentina Primavera ogni anno vince la Coppa Italia, questi giovani vanno secondo me inseriti per migliorare la squadra attorno a loro. Vlahovic nel girone di andata non si è visto, lra sta facendo il fenomeno e la differenza. Bisogna valutare e vedere cosa vuole fare la societá, se costruire un progetto interessante su giovani come Vlahovic, o se vuole vendere e avere altre idee“.

Cosa consiglia a Vlahovic?

“Di rimanere alla Fiorentina. Farei un anno con i tifosi, che non hanno potuto quest’anno vederlo dal vivo. Proverei a ripetermi, perchè questo è sempre il problema. Quando si arriva in Serie A, soprattutto per gli attaccanti, si fa un anno incredibile segnando da tutte le posizioni, diventano tutti fenomeni da settanta o ottanta milioni, e poi dopo non è così. L’opportunitá che ha Vlahovic è quella di dimostrare anche l’anno prossimo ció che sta facendo, diventando un riferimento per la Fiorentina“.

Visto il suo ruolo da mediano, chi vedrebbe nella Lazio un domani come sostituto di Lucas Leiva?

“Io sono per i giovani, alleno la Pistoiese, faccio i giovanissimi nazionali. Ce ne sono di interessanti, punterei su di loro. La Lazio Primavera ha fatto finale di Coppa Italia, andrei con coraggio a pescare lì. Inzaghi arriva da anni di settore giovanile, sará bravo a trovare il momento per non bruciare un giovane“.

Come avrebbe vissuto da giocare della Fiorentina questa fase senza pubblico?

“A Firenze c’è una piazza molto calda, con lo stadio pieno ci sarebbero stati quei punti in più nelle gare interne che avrebbero consentito ai viola di avere gia la salvezza in mano“.

