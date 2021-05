Fiorentina-Lazio, i convocati di Iachini





In vista della sfida di domani sera tra Fiorentina e Lazio in scena al Franchi, il tecnico viola Beppe Iachini ha diramato la lista dei giocatori convocati. Non saranno della gara Borja Valero e Igor. Torna invece Kokorin. Questi i 24 scelti:

Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Castrovilli, Dragowski, Eysseric, Kokorin, Kouame, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Montiel, Olivera, Pezzella, Ponsi, Pulgar, Ribery, Rosati, Terracciano, Venuti, Vlahovic.

