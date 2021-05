Fiorentina-Lazio, l’ex Caceres: “Faremo del nostro meglio per conquistare i tre punti”





Martin Caceres, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola in vista della partita di domani sera contro la Lazio, sua ex squadra. Queste le sue dichiarazioni:

“Queste ultime partite contano tanto. Abbiamo ancora quattro gare da giocare, iniziamo domani contro la Lazio e l’importante è fare punti. L’abbiamo preparata come ogni altra partita. Contro il Bologna sappiamo che non abbiamo fatto bene. Domani sarà un’altra partita e vedremo di fare il meglio per conquistare i 3 punti, è importante”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: