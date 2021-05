Florenzi su Mourinho: “Grande carisma e farà bene a Roma, sono già pronto ad andare al Circo Massimo”





Il comunicato sull’arrivo di Mourihno in casa Roma a partire dalla prossima stagione ha già alimentato e riempito i petti di tanti tifosi giallorossi. In particolare di un tifoso ma nache ex giallorosso ora in forza al PSG in attesa di sviluppi di mercato. Alessandro Florenzi ha ‘approvato’ la scelta del nuovo tecnico parlando così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Credo che sia una vera boccata d’ossigeno per tutto l’ambiente. Arriva forse uno dei tecnici con più grande personalità e carisma, che sa e può gestire il contesto romano che si sa, e io lo so in primis, non è proprio dei più facili. Mi auguro che Mourinho possa fare davvero bene. Obiettivo scudetto? Per lo meno lo spero, se non altro da tifoso, così potrò andare a festeggiare al Circo Massimo…”

