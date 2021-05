FORMELLO – A Firenze con la coppia gol Correa-Immobile, Acerbi si riprende la difesa





Tre punti in palio contro la Fiorentina che potrebbe dire tanto per la classifica della Lazio. I biancocelesti sono reduci da sette vittorie nelle ultime otto giornate e vogliono continuare la loro marcia verso la Champions League. Solo buone notizie arrivano da Formello con Simone Inzaghi che potrà contare sul ritorno di Luiz Felipe, il brasiliano ha preso il posto di Hoedt nella Lista Serie A con l’olandese che saluta con qualche settimana di anticipo la sua avventura in biancoceleste. La difesa sarà però sempre la stessa delle ultime gare con il ritorno di Acerbi dalla squalifica. Il Leone tornerà al comando della retroguardia con Marusic e Radu ai suoi lati davanti Pepe Reina. In mezzo al campo confermato il trio Milinkovic-Leiva-Luis Alberto con la spada di Damocle della diffida per le due mezzeali che dovranno prestare la massima attenzione. Fascia destra affidata al solito Manuel Lazzari così come quella mancina con Lulic che ne è tornato padrone indiscusso. Davanti nessun dubbio con la coppia gol Immobile-Correa che non vogliono fermarsi proprio in questo momento. Assenti dal campo gli infortunati Escalante e Caicedo, il primo sta smaltendo una lesione muscolare mentre il secondo soffre ancora della fascite plantare al piede.

