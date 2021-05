Il Tempo | Milinkovic è recuperato. Sarà titolare





Come riportato da Il Tempo, dopo due giorni di riposo, passati a gestire le energie, torna Milinkovic. Il giocatore biancoceleste si è limitato a un lavoro specifico e di fisioterapia. È il terzo calciatore più impiegato da Inzaghi e non ci sono dubbi sulla sua presenza nella gara di domani contro la Fiorentina. Ancora ai box, Caicedo (differenziato, scatti ed esercitazioni con il pallone) ed Escalante, che però ha ripreso da qualche giorno a correre sul terreno di gioco. Anche se la convocazione per il Franchi resta in bilico. Le valutazioni principali riguardano Luiz Felipe: è pronto per tornare, dal momento che il percorso riabilitativo dopo l’operazione alla caviglia dello scorso 22 gennaio è concluso. Nella giornata di oggi sarà inserito nuovamente nella lista per la Serie A al posto di Musacchio. Per quanto riguarda la formazione che potrebbe scendere in campo, confermato Lulic e Marusic rimarrà sulla linea difensori. Lazzari a destra, Leiva in regia con Milinkovic e Luis Alberto ai lati, davanti la coppia Correa–Immobile.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: