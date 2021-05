Infantino: “Sosteniamo l’Uefa nel rifiutare la Superlega. Il nostro interesse è difendere il calcio ovunque e nel suo insieme”





Il presidente della FIFA Gianni Infantino, nel corso di una lunga intervista rilasciata in esclusiva al quotidiano spagnolo AS, è intervenuto, tra i vari argomenti, anche sulla Superlega. Queste le sue parole:

“Sono il presidente della FIFA e la mia responsabilità è difendere tutto il calcio ovunque. Sono stato molto chiaro sulla mia posizione e su quella della FIFA in merito: sosteniamo la UEFA nel suo rifiuto della Superlega. Siamo contrari e ci opporremo sempre a qualsiasi competizione che non faccia parte della struttura internazionale del calcio d che minacci l’unità e la solidarietà. Il nostro interesse è difendere il calcio nel suo insieme, dalla base alle grandi star, in tutto il mondo. Sulla Superlega dobbiamo riflettere attentamente sui prossimi passi, perché si tratta di una questione complessa che va oltre una semplice competizione: riguarda l’ecosistema del calcio.

Sanzioni? Non è mio compito parlarne perché ci sono organi competenti e indipendenti che analizzeranno cosa si può e si deve fare al riguardo. Questo non significa che escluda l’applicazione di sanzioni a livello nazionale, continentale o globale. L’ho già detto ma lo ripeto: o i club vogliono far parte delle strutture del calcio o dovranno affrontarne le conseguenze. Una soluzione pacifica è sempre meglio di un conflitto. Molti sono disposti a stabilire un dialogo e come giusto che sia le porte della Fifa sono sempre aperte a chiunque partecipi al calcio. Ma una cosa deve essere chiara, non accetteremo proposte che contraddicono i valori del nostro gioco, come il merito sportivo, la solidarietà, l’integrità e l’equo accesso alle competizioni. I fan devono essere al centro di tutto ciò che facciamo. Senza i tifosi e la loro passione il calcio non sarebbe quello che è, dobbiamo ricordarlo. Dobbiamo trovare modi per proteggere i loro interessi”.

