Come riportato da La Repubblica, la partita contro i viola è fondamentale per la Lazio: la squadra di Inzaghi è costretta a vincere per la rincorsa alla zona Champions. A Firenze tornerà Acerbi, scontato il turno di squalifica, sfiderà Vlahovic, uno dei centravanti più forti del campionato e uomo-mercato, richiesto in Italia e all’estero. Sabato sera Marusic, Acerbi e Radu dovranno bloccare il giovane serbo e l’esperto Ribery. Francesco Acerbi, ha dichiarato a Sky: ”Ciro? Sappiamo quanto sia importante per la Lazio e la Nazionale: è un grandissimo attaccante e una bellissima persona”. Il primo obiettivo del difensore biancoceleste è conquistare di nuovo la qualificazione in Champions con la Lazio, per poi concentrarsi sugli Europei con l’Italia di Mancini: ”Puntiamo a vincere: ci sono tante nazionali forti, ma noi abbiamo dimostrato di giocare bene”.

Oggi la decisione su Luiz Felipe, che ieri per il secondo giorno di fila ha disputato la partitella a Formello. Se verrà già oggi inserito nella lista della Serie A, non è scontato che a fargli posto sia Musacchio.

