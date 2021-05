L’ex biancoceleste Firmani: “La Lazio negli ultimi anni è in continua crescita. Indimenticabile il gol che dedicai a Gabriele Sandri”





L’ex centrocampista della Lazio e oggi procuratore, Fabio Firmani, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio:

“Dopo la carriera da calciatore ho intrapreso una strada nuova. Vivo a Dubai da 10 anni e ho un’agenzia per reclutare i giocatori. Non pensavo di potermi dedicare un giorno a quest’attività ma devo dire che mi piace molto e spero, prima o poi di poter fare qualcosa anche in Europa. Quella della Lazio negli ultimi anni è stata una crescita continua, a cominciare dalla rosa. Io sono arrivato nel 2005, erano i primi anni di dirigenza di Lotito e la Lazio veniva da un momento finanziario complicato, non si poteva spendere molto. Adesso la situazione è sicuramente diversa ma nonostante questo anche all’epoca i giocatori presi erano di un certo spessore, penso a Lichtsteiner, Kolarov, Pandev, Behrami. Oggi i profili dei calciatori ricercati dai procuratori, parlo della mia esperienza, sono focalizzati sui curriculum e le statistiche. Della mia stagione in biancoceleste è impossibile dimenticare quella rete sotto la curva Nord e che ho poi dedicato a Gabriele Sandri, che era scomparso solo due settimane prima. E’ stato il momento migliore della mia carriera, non tanto calcistico quanto umano. Tra l’altro non molto tempo fa ho avuto la possibilità di incontrare, per caso, il padre di Gabriele e dargli un abbraccio, è stato emozionante. Ho chiamato mio figlio proprio Gabriele, nel suo ricordo”

