SERIE A – L'AVVERSARIO | Tutto quello che c'è da sapere sulla Fiorentina





Tre giornate alla chiusura del campionato, quattro per la Lazio che dovrà recuperare il match con il Torino. Adesso il nemico si chiama Fiorentina, dopo le vittorie con Milan e Genoa anche se l’ultima sofferta nel finale, i biancocelesti sono pronti ad una nuova finale per la corsa Champions. Inzaghi ancora pensieroso sul rinnovo vuole la sua Lazio per acciuffare la Champions, sperando in una caduta delle altre concorrenti. Sul fronte Fiorentina ecco le ultime.

LA FIORENTINA – Viola che vengono da due pareggi consecutivi, uno in casa contro la Juventus e l’ultimo a Bologna con un rocambolesco 3-3. Distante della zona retrocessione la squadra di Iachini è a caccia di punti per consolidare la posizione e magari tentare il sorpasso sul Genoa. Non proprio una bellissima stagione quella Viola, che sembrava poter lottare su altre zone della classifica e invece ha rischiato anche la zona retrocessione. Adesso la voglia di mettere in fila tre risultati utili consecutivi fermando un’altra big c’è.

LA FORMAZIONE (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi/Venuti; Ribery, Vlahovic.

LA STELLA – A pari merito nella classifica cannonieri della Serie A con Ciro Immobile e Muriel, Dusan Vlahovic è il giocatore più in forma di casa Fiorentina. Ben 19 reti all’attivo e 7 gol nelle ultime sei partite. Amante della doppietta si scontrerà con il bomber biancoceleste che sembra aver ritrovato la via del gol.

IL PRECEDENTE – L’ultimo scontro al Franchi risale all’ottobre 2019 che vide la Lazio di Inzaghi protagonista di una bella partita vinta sempre nei minuti finali. Prima Correa, poi il pareggio di Chiesa e infine all’89esimo il gol di Ciro Immobile.

