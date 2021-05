SOCIAL | Il grido di battaglia di Andreas Pereira: “Ci aspettano cinque finali, daremo la vita per vincere!” – FOTO





Siamo alle battute finali di questo campionato e la Lazio deve dare il tutto per tutto per sperare di riconfermarsi in Champions League per il secondo anno consecutivo. La voglia di riuscirci è tanta, la grinta della squadra ancor di più. A partire da Andreas Pereira che sin dal suo approdo in biancoceleste ha sempre mostrato in campo e non solo la voglia di lottare per questi colori. Poco fa il brasiliano condiviso sul suo profilo instagram un post da cui emerge tutta la sua carica e determinazione per questo finale di stagione. Un vero e proprio grido di battaglia che recita: “Abbiamo 5 finali davanti!

Domani è la prima e daremo la nostra vita per vincere. Perché ogni partita in cui indossiamo questa maglia è una finale! Daje Lazio!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas Pereira (@andreaspereira)

