SOCIAL | Lazio Women, Mister Morace suona la carica: “Il nostro obiettivo è vicino” – FOTO





Manca poco per la promozione della Lazio Women in Serie A. Sarebbe un passo davvero importante per le biancocelesti, ma prima bisognerà vivere al meglio il derby della Capitale. Le ragazze di Carolina Morace, domenica 9 maggio alle ore 15:00, saranno impegnate con la Roma Femminile. Proprio l’allenatrice della Lazio ha ricordato sui social quanto sarà fondamentale questa gara: “A 3 giornate dal termine, il nostro obiettivo è vicino. Il destino è nelle nostre mani”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Morace (@carolinamorace_official)

