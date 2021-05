Superlega, pronta un’azione disciplinare della Uefa contro 3 club: c’è la Juventus





Ci sono novità in merito alla vicenda Superlega. Poco fa, infatti, la Uefa ha reso noto quanto segue in un comunicato:

“In uno spirito di riconciliazione e per il bene del calcio europeo, 9 dei 12 club coinvolti nel progetto della cosiddetta Super League hanno presentato alla UEFA una Dichiarazione di impegno del club che definisce la posizione delle rispettive squadre, compreso il loro impegno alle competizioni UEFA e nazionali. Le società in questione riconoscono e accettano che il progetto della Super League è stato un errore e chiedono scusa ai tifosi, alle federazioni nazionali e alla stessa Uefa”.

I club di cui si parla nell’estratto riportato dal sito ufficiale Uefa sono Milan, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham che, però, perderanno per una stagione il 5 % dei ricavi derivanti dalle competizioni europee.

I tre restanti club, Juventus, Real Madrid e Barcellona, invece, hanno deciso di non aderire all’iniziativa e proprio per questo agiranno per vie legali contro la Uefa stessa. Le tre società rischiano però di affrontare un’azione disciplinare da parte dell’organo europeo.

