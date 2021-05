TuttoSport | Lazio, il Mago ora è cambiato: non fa più assist ma segna





Luis Alberto decisivo sotto porta, però Immobile fa meno goal.

Come riportato da TuttoSport, in questa stagione il Mago realizza meno assist, ma segna di più: con 9 reti, al momento è il secondo marcatore della Lazio, dopo Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste riuscì a realizzare 36 goal, vincendo la classifica cannonieri di Serie A e la Scarpa d’Oro, oltre a trascinare la squadra di Inzaghi in Champions. Oggi, lo spagnolo punta a superare il record dell’anno 2017/18, dove realizzò ben 11 reti. Oltre all’obiettivo Champions, Luis Alberto spera di riuscire a rientrare nelle scelte di Luis Enrique per l’Europeo.

