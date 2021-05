UFFICIALE | Luiz Felipe rientra nella lista della Serie A, ecco chi esce al suo posto





Finalmente, dopo mesi fuori dal rettangolo di gioco per l’infortunio alla caviglia, con conseguente operazione, Luiz Felipe è pronto a tornare in campo. Se un difensore entra, un difensore esce: a lasciare il posto al brasiliano infatti è Wesley Hoedt. Ecco il comunicato, pubblicato dalla Lazio, sul proprio sito ufficiale: “La S.S. Lazio rende noto l’inserimento all’interno della lista Serie A del calciatore Luiz Felipe Ramos Marchi in sostituzione di Wesley Hoedt”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: