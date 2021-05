Balata, pres. Lega Serie B: “Speriamo di vedere sempre più donne dirigere gare di cadetteria”





L’8 maggio 2021 rimarrà un giorno storico per la Serie B. Per la prima volta in cadetteria è una donna ad arbitrare un match, precisamente Maria Marotta impegnata in Reggina-Frosinone di lunedì. Una scelta importante in grado di guardare al futuro accolta con entusiasmo dal presidente della Lega Serie B Mauro Balata che ha twittato dal suo account ufficiale: “Maria Marotta sarà la prima direttrice di una gara della Serie B in Reggina-Frosinone. Augurandole un buon lavoro speriamo di vedere sempre più donne dirigere le partite della Serie B”.

Una storica prima volta: Maria Marotta sarà la prima direttrice di una gara della #SerieBKT in @Reggina_1914 – @Frosinone1928. Augurandole un buon lavoro speriamo di vedere sempre più donne dirigere le partite della Serie BKT. pic.twitter.com/QdN6kEdlhO — Mauro Balata (@BalataMauro) May 8, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: