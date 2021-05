CdS | Inzaghi: “Serve la grande Lazio”





Con sette vittorie nelle ultime otto giornate, Simone Inzaghi non si vuole fermare. La Lazio con Inzgahi sta costruendo il suo sogno attraverso un percorso di crescita costante e regolare nei risultati. Stasera al Franchi la Lazio si gioca tanto, forse tutto. Deve scavalcarne due entro il 23 maggio. Forse la Fiorentina è l’ostacolo più alto anche se poi ci sarà il derby contro la Roma, pieno di insidie. Come ha dichiarato il tecnico della Lazio in conferenza non ci sono margini di errore, con una Fiorentina in grande spolvero con grandissima qualità. Ci vorrà infatti una grande Lazio. L’ultima carta giocata da Inzaghi inoltre è l’inserimento il lista di Luiz Felipe ai danni di Hoedt, con il brasiliano che ripartirà dalla panchina. “Ho dovuto fare una scelta tecnica” ha precisato Simone, ringraziando Hoedt per quello che ha fatto fin qui, avvertendo la sua difesa contro i due osservati speciali di questa sera: Vlahovic e Ribery. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: