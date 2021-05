CdS | La rincorsa di Ciro per la Champions





Gli mancano due gol per raggiugere Gigi Riva, Pippo Inzaghi e Roberto Mancini (a quota 156) al ventesimo poto della classifica marcatori all time della Serie A. Gliene basta uno per arrivare a 20 reti in campionato, per la quarta volta in cinque anni. Dopo un digiuno lungo 2 mesi e otto giornate Immobile sembra rinato: scattante e graffiante co e se fosse all’inizio della stagione. La Lazio è diventata il suo regno. Quando girano i tenori (Luis Alberto, Milinkovic e Correa) capitanati dalla Scarpa d’Oro la Lazio è un’altra musica. Ora Ciro vola, a caccia della qualificazione in Champions. Sarebbe il modo migliore per lanciarsi verso l’Europeo, appuntamento decisivo per consacrarsi nel calcio internazionale e timbrare una carriera in costante salita. Alla Fiorentina ha segnato in tutte le ultime cinque sfide di campionato. I suoi gol serviranno per replicare il sogno Champions e tenere il suo condottiero (Inzaghi) ancorato al progetto. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

