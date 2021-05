CdS | Le motivazioni della Corte Federale: “Lotito consapevole, da considerare sullo stesso piano di Rodia e Pulcini”





Dodici mesi di inibizione a Lotito, stessa pena per i medici Pulcini e Rodia e 200 mila euro di multa per la Lazio. La sentenza della Corte Federale d’Appello ha inasprito e riformato le sanzioni di primo grado nel processo legato ai tamponi. Sul sito della Figc ieri sono uscite le motivazioni del giudice Torsello e del collegio giudicante in cui è stato rigettato il ricorso del club biancoceleste, accogliendo le ragioni della Procura rappresentata da Chiné. Si sottolineano e si ripercorrono le negligenze e i ritardi dello staff sanitario di Fornello nel segnalare i cas Covid. La posizione di Lotito viene equiparata a quella dei medici per la responsabilità diretta in capo all’azienda e perché era consapevole della situazione epidemiologica che si era creata nello spogliatoio, come risulta dai contatti con il laboratorio di Calenzano e con l’Asl di Civitavecchia. “Non ha potuto non rendersi conto della condotta omissiva tenuta dai dottori Pulcini e Rodia” scrive Torsello. In un altro passaggio si scrive: “È pacifico che se il presidente si fosse tempestivamente attivato, gli illeciti contestati non si sarebbero verificati”. Ora Lotito e i suoi legali avranno a disposizione 30 giorni per studiare il ricorso e inoltrarlo al Collegio di Garanzia del Coni. Solo dopo il processo di terzo grado, con una squalifica pari o superiore ai dodici mesi, Lotito dovrà rinunciare alla carica di consigliere federale come rappresentante della Lega Serie A. Lo riporta il Corriere dello Sport.

