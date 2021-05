CONFERENZA INZAGHI – “Episodi determinanti, nel secondo tempo troppo nervosismo. C’è rammarico”





Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina, il tecnico biancoceleste ha analizzato la gara in conferenza stampa. Queste le parole di Simone Inzaghi:

“La squadra ha tenuto molto bene il campo. Purtroppo gli episodi sono determinanti. Solitamente riusciamo a girarli dalla nostra ma non li siamo riusciti a sfruttare. Nel secondo tempo siamo stati troppo nervosi, non siamo riusciti a mantenere la lucidità. Non si è quasi mai giocato ed è stato troppo spezzettato. Lazio meno cinica e stanca? Non direi. Per quanto riguarda il primo tempo alla squadra posso solo rimproverare il loro gol in cui dovevamo essere più bravi. Poi abbiamo creato occasioni contro una squadra che ha fatto un’ottima gara che si stava giocando la salvezza. Il dispiacere è essere andati sotto nel primo tempo. Dovevamo essere più lucidi, una grande squadra deve riuscire a mantenere la lucidità. Posso commentare il primo tempo dove ci sono stati episodi che non abbiamo sfruttato. Per continuare la corsa Champions sapevamo che dovevamo continuare il nostro filotto di vittorie. È stato un percorso straordinario nel girone di ritorno. Abbiamo perso qualche punto nel girone d’andata, però ora dobbiamo andare avanti. Per il quinto anno saremo ancora in Europa ma c’è rammarico perché la partita di questa sera era molto importante”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: