Fiorentina-Lazio, Acerbi nel post-partita: “Ci è mancata lucidità nel secondo tempo. Per la Champions si complica tanto ma non è perso nulla”





Il difensore biancoceleste Francesco Acerbi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio al termine della partita contro la Fiorentina persa per 2-0 . Queste le sue dichiarazioni:

“Loro sui 25 metri volevano ripartire con giocatori di qualità. Non volevano farci giocare dentro. Hanno fatto la loro grande partita sotto il punto di vista dell’agonismo. Abbiamo cercato di giocare, le nostre occasioni le abbiamo avute. Nel secondo c’è mancata un po’ di lucidità ci siamo innervositi e poi quando ti innervosisci non riesci più a ribaltare la situazione. In altri casi abbiamo fatto meglio e questa era una partita che dovevi vincere e sfruttare al massimo. Vlahovic fisicamente è molto forte. Può diventare un ottimo attaccante. Ce ne sono di più forti in questo momento. Dovrà avere della continuità per far sì che diventi un grande giocatore, ha qualità per farlo, è sotto gli occhi di tutti ed è molto forte, poi dipende da lui. Ora dobbiamo vincerle tutte e 4 e sperare che le altre facciano un passo falso. Per la Champions si complica tanto ma non è ancora perso nulla. Poi alla fine vedremo come sarà. Certo è che se fai un altro passo falso è finita.

Secondo tempo? Non lo abbiam giocato. Siamo stati poco lucidi, ci sono stati tanti falli, loro stavano giù parecchio anche quando non si doveva. Secondo me Maresca doveva avere un po’ più di personalità, non solo dal punto di vista dei cartellini”.

