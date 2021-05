Fiorentina-Lazio, Commisso: “Vlahovic è migliorato da quando ha palleggiato con me. Ringrazio Iachini per la splendida partita”





Dopo la vittoria contro la Lazio per 2-0, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Da quando Vlahovic ha palleggiato con me ha fatto tanti gol. Se volete imparare venite da me. Per la prima volta nella mia vita non ho trascorso l’anniversario di matrimonio con mia moglie. Ringrazio mister Iachini per la splendida partita ma non chiedetemi di parlare di calciomercato e di nuovi allenatori. Dopo gli investimenti fatti mi aspettavo di più dalla squadra. Il Viola Park procede bene. Se non ci saranno sospensioni rispetteremo le scadenze. Ora pensiamo al Cagliari, dopo vi dirò altro”.

