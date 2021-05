Fiorentina-Lazio, Dragowski: “Dobbiamo continuare così, la difesa sta lavorando bene con il fuorigioco”





Al termine del primo tempo della partita tra Fiorentina e Lazio uno dei protagonisti fin qui, che si è distinto per diverse parate importanti, ha parlato ai microfoni di DAZN: si tratta di Dragowski: “Dobbiamo lavorare come fatto finora, ci sono state due o tre situazioni di fuorigioco, vuol dire che la difesa lavora bene. Dobbiamo lottare come finora, nel secondo tempo. Vlahovic sa tenere bene la palla e se me la chiede, devo lanciarla su di lui”.

