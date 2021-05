Fiorentina-Lazio, Iachini: “Partita perfetta, contento per i miei ragazzi. Vlahovic? Può arrivare davvero lontano”





La Fiorentina batte la Lazio nella sfida del sabato sera giocata al Franchi. con la doppietta di Vlahovic, i viola raggiungono un importante successo che risulta invece pesantissimo per i biancocelesti in chiave Champions League. Nel post partita, il tecnico della Viola Beppe Iachini, è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Queste le sue parole:

“Abbiamo svolto una gara attenta e concentrata. Grande prestazione da parte di tutti, con una abnegazione importante del gruppo. Siamo riusciti a battere una grande squadra, e questa vittoria ci da senz’altro morale per continuare il nostro cammino. Abbiamo avuto diversi giocatori non disponibili, ma da quando sono tornato tutti mi hanno dimostriamo piena fiducia. Ci siamo ricompattati ed abbiamo lavorato duramente, raggiungendo risultati positivi che ci danno una grossa mano in classifica. Con il Presidente c’è sempre stato un ottimo rapporto, mi ha sempre conferito fiducia nonostante i piccoli problemi avuti ad inizio stagione. Ho avuto necessità di inserire in formazione Castrovilli, mi serviva ad attaccare le mezze ali della Lazio, che sono solite giocare in maniera molto offensiva. Simaomolto contenti e soddisfatti per il lavoro svolto fino a questo momento, ora è importante proseguire in questo modo e chiudere al meglio la stagione. Vlahovic? Grande partita la sua, ma come quella di tutti. La squadra si è compattata e ha portato a casa un importantissimo successo. Tutti sono in crescita, lom stesso duna con i suoi gol un ragazzo di 20 anni con una voglia e una personalità unica. Può arrivare veramente lontano con le qualità che possiede.”

