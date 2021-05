Fiorentina-Lazio: Immobile e Luis Alberto, le armi in più per provare ad espugnare il Franchi





Dopo la vittoria con il Genoa, prosegue la rincorsa della Lazio verso il sogno chiamato Champions League, che potrebbe avverarsi per il secondo anno consecutivo. Cinque le battaglie che restano ai biancocelesti dove servirà dare il tutto per tutto per provare a centrare l’obiettivo stagionale. La prossima fermata é questa sera alle 20.45 a Firenze, dove ad attendere la banda Inzaghi c’é la Fiorentina di Iachini. Il tecnico piacentino affronta i viola al Franchi per la quinta volta nella sua carriera: il parziale è di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Tante le armi a disposizione del mister ma due su tutte si rivelano particolarmente efficaci contro la Fiorentina: il “King” Ciro Immobile e il “Mago” Luis Alberto.

Nel segno di Immobile e Luis Alberto:

La Fiorentina è tra le vittime preferite del Mago biancoceleste, che ha all’attivo 3 gol e 4 assist. In particolare, nel giugno del 2018 Luis Alberto firmó una doppietta a Firenze, in una gara folle e dalle mille emozioni che si concluse con la vittoria della Lazio per 3-4 . C’è poi il solito Ciro Immobile, autore di 5 reti contro i viola. L’ultima proprio nel girone d’andata di questa stagione, dove la Scarpa d’Oro, sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha battuto Dragowski con un destro potente. Inoltre il tandem Immobile Luis Alberto si è rivelato provvidenziale nella scorsa stagione proprio ai danni dei viola. Era il giugno del 2020 e i biancocelesti trionfarono all’Olimpico per 2-1 proprio grazie ai numeri 17 e 10: sotto di 1-0, prima Immobile dal dischetto e poi lo spagnolo operarono una rimonta perfetta condannando alla sconfitta Vlahovic e compagni.

Insomma, in una gara tesa e delicata come sarà quella di questa sera, chissà che proprio la coppia Immobile-Luis Alberto non possa illuminare il terreno di gioco con il proprio talento e rivelarsi ancora una volta l’arma vincente dei biancocelesti.

