Fiorentina-Lazio, interrotta la striscia dei secondi tempi in gol: il dato





Come riportato da LazioPage, con la sconfitta di oggi contro la Fiorentina per 2-0 la Lazio ha interrotto la sua striscia di 6 secondi tempi in gol, la migliore d’Europa. Interrompe inoltre le strisce della Fiorentina di 11 partite con gol subito, la terza peggiore d’Italia, le 10 con gol fatto e subito, la più lunga d’Europa, e le 5 casalinghe senza vittoria, la terza peggiore d’Italia.

