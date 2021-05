Fiorentina-Lazio, Inzaghi: “Primo gol evitabile, gli episodi hanno indirizzato la gara. C’è delusione”





Al termine della sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio, terminata con il risultato di 2-0, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il tecnico biancoceleste, ha analizzato la sconfitta subita questa sera.

Queste le sue parole:

“C’è delusione, sapevamo sarebbe stata una sfida dura. Primo tempo svolto bene, purtroppo gli episodi hanno indirizzato la gara. Sul loro gol potevamo difendere meglio, poi nel secondo tempo non c’è più stata partita. C’è rammarico per il primo tempo svolto, avremmo potuto evitare lo svantaggio. Abbiamo girato lentamente la palla, nonostante sapessimo della buona fase difensiva che la Fiorentina avrebbe svolto. Lus Alberto? Sono 25 giorni che convive con un problema impostante alla caviglia. Oggi ha fatto una buona gara, avevamo poi altre defezioni come nel caso di labari che viene da una nottata con 38 di febbre. L’occasione di Correa avrebbe potuto indirizzare la gara in modo positivo per noi, ma ora rimbocchiamoci le maniche e rimpatriamo nel modo giusto. Dispiace anche per Milinkovic, che è voluto rimanere in campo nonostante il duro scontro in cui probabilmente si è rotto il setto nasale. La sua fisicità a centrocampo mi serviva, per questo motivo ho deciso di non rinunciare alla sua presenza sul terreno di gioco. Abbiamo fatto un grandissimo cammino, sappiamo dei punti persi nel girone d’andata ma ora dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Per il quinto anno prenderemo parte alle coppe europee, ma c’è comunque amarezza per la buona stagione svolta.”

In seguito il tecnico della Lazio è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio:

“Penso che c’è rammarico per il primo tempo. Secondo me meritavamo di più, poi purtroppo nel secondo tempo non si è più giocato. Ci siamo innervositi , non abbiamo mantenuto lucidità e stiamo qui ad analizzare una sconfitta che fa male perché nei primi 45′ avevamo tenuto molto bene il campo. Diciamo che questa sconfitta rallenta tantissimo il nostro cammino. Mancano quattro partite e dovremo cercare di farle al meglio. Perderemo qualche uomo per squalifica e ci dispiace tanto. Adesso vedremo Milinkovic cosa si è fatto al naso. Dobbiamo andare avanti ma c’è rammarico. Dovevamo indirizzare soprattutto gli episodi del primo tempo. Luiz Felipe? Sono contento per il rientro di Ramos anche se è avvenuto in un momento caotico. Purtroppo non siamo stati bravi ad indirizzare gli episodi dalla nostra parte. Chiaramente dovevamo mantenere la lucidità invece siamo andati indietro agli eventi della partita. Avendo giocato anch’io so che non è semplice, ma del secondo tempo c’è poco da commentare e da dire”.

