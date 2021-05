Fiorentina-Lazio, Luiz Felipe: “Sono felice di essere tornato. Per la Champions dobbiamo vincere”





Il difensore biancoceleste Luiz Felipe dopo un lungo stop è partito per la trasferta di Firenze e a pochi minuti dall’inizio della gara è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare Fiorentina-Lazio: “Sono felice di essere tornato in squadra, mi erano mancati tutti. Sono stato in Germania ma ci siamo sempre sentiti perché abbiamo un grande gruppo. Sappiamo quanto sia importante questa partita contro una grande Fiorentina, ma se vogliamo andare in Champions League dobbiamo vincere”.

Successivamente è intervenuto anche ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Non gioco dal derby di andata, sono stati 3 mesi difficili, però ho provato a recuperare nel migliore dei modi. Adesso sto bene, sono 3 messi passati velocemente, dai!”

