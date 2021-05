Fiorentina-Lazio, Vlahovic: “Partita dall’enorme valore per noi. Immobile? Un grande, non mi posso paragonare a lui”





Al termine della sfida del Franchi tra Fiorentina e Lazio, conclusasi con il risultato di 2-0, Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di DAZN. L’attaccante viola, autore di una doppietta, ha così commentato la vittoria raggiunta questa sera.

Queste le sue parole:

“Abbiamo dimostrato quanto fosse importante questa partita per noi. È uscito fuori tuto quello che avevamo dentro, dimostrando contro una squadra molto forte che se giochiamo così possiamo farcela con tutti. Voglio fare i complimenti a tutta la squadra, se continuiamo in questo riusciamo a toglierci grandi soddisfazioni. Immobile? Un grande, non mi sento in paragone con lui. Spero un giorno di poter raggiungere il suo score con la Lazio. Il nostro sogno al momento è di fare più punti possibili per terminare in tranquillità questa stagione e spero di poter fare ancora altri gol per aiutare la mia squadra. Ho vissuto un periodo di difficoltà in questa stagione fatto di alti e bassi, ma sono giovane e può essere normale.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: