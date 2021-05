Fiorentina, Venuti: “Tutta la squadra dovrà fare un grande lavoro, la Lazio è in forma”





Prima del fischio di inizio della partita di questa sera tra Fiorentina e Lazio il difensore viola Venuti è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: “Tutta la squadra deve fare un grande lavoro contro una squadra come la Lazio che è in forma, soprattutto in attacco. Sarà l’undici al completo che farà la differenza”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: