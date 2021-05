GdS | Caso Superlega: l’Uefa minaccia dure squalifiche, le altre nove patteggiano





Sono rimasti in tre: Real Madrid, Barcellona e Juventus. A metà della prossima settimana, l’Uefa vuole imporre uno o due anni di squalifica dalle coppe. Qui si aprirà un’altra battaglia legale per niente facile, ma i club sono soli contro tutti. Le altre nove infatti hanno di fatto “patteggiato” accettando le sanzioni di due generi, economiche e di principio, per rientrare nel sistema. Dovranno infatti: accettare la natura vincolante degli Statuti Uefa; riconoscere il merito sportivo come criterio per qualificarsi alle coppe; tornare nell’Eca, unico organismo riconosciuto dall’Uefa; chiudere rapporti con le società della Superlega. Dovranno donare collettivamente 15 milioni in beneficenza per bambini e il calcio amatoriale, perdendo i 5% dei premi Uefa annuali, e infine accettando una multa di 100 milioni se giocheranno un torneo non autorizzato e di 50 se violeranno altri impegni. Per i tre club invece non è scontato che l’Uefa possa squalificarli: da un lato sarebbe una punizione per i tifosi, dall’altro i club si rivolgeranno a tribunali civili in cui i tempi sono molto lunghi, ottenendo sospensive di provvedimenti o decisioni preventive, come quella del Tribunale di Madrid secondo cui l’Uefa non può escludere i club. Poi ci sarebbe la “clausola Gravina”, ma l’esclusione dal campionato si estenderebbe a chi semplicemente non rinuncia all’idea di Superlega? La Figc pensa quindi a misure che vincolino i club nel tempo. Di sicuro l’Uefa non può accettare l’esistenza di una società privata, che affianchi la Champions per sostituirla. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

