GdS | La Viola da salvare, la Lazio da sposare: il “derby” di Ribery





Abituato di questi tempi a lottare per vincere la Bundesliga, ora Frank Ribery ha scoperto un’altra dimensione: la lotta salvezza. Il suo futuro è in sospeso. Se fino a tre mesi fa pensava di rientrare in Germania dove è tornata a vivere la sua famiglia, ora il francese ci ha ripensato. Crede di poter garantire ancora un campionato da protagonista. Con Commisso si sono dati appuntamento a fine stagione o a salvezza raggiunta ma il problema non è economico. Ribery vuole essere sicuro di essere ancora un giocatore gradito, per questo sarà decisiva la parola del nuovo allenatore viola. Intanto la Lazio, che sfiderà la Fiorentina questa sera, ha già sondato il terreno, con il francese che potrebbe essere prezioso soprattutto in caso di qualificazione in Champions League da parte della squadra di Simone Inzaghi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: