Genoa, Ballardini: “Se con il Sassuolo giochiamo come abbiamo fatto con Lazio non abbiamo speranze”





In vista della gara contro il Sassuolo, il tecnico del Genoa Davide Ballardini è intervenuto in conferenza stampa ed è tornato anche sulla sconfitta dell’Olimpico. Queste le parole dell’allenatore: “Dobbiamo rispondere con una grande prestazione da squadra, come abbiamo fatto con lo Spezia. Se facciamo una gara del genere, possiamo giocarcela con tutti; se invece giochiamo come abbiamo gatto contro la Lazio, non abbiamo speranze”.

