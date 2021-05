Maria Marotta sarà la prima donna ad arbitrare una partita di Serie B





Lunedì 10 maggio 2021, alle ore 14:00, ci sarà un evento importante in Serie B. Maria Marotta, classe 1984, della sezione di Sapri, sarà la prima arbitro donna a dirigere una partita del campionato cadetto. Ad assisterla, ci saranno Carbone e Francesca Di Monte. Una designazione importante, in attesa della prima donna ad arbitrare una partita di Serie A, ma già questo è un primo passo importante per il movimento arbitrale femminile.

