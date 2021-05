MOVIOLA | Maresca, tanti gialli in una partita nervosa. Giusta espulsione per Pereira, poteva esserci anche per Venuti





Finisce con una pesante sconfitta per la Lazio, il match contro la Fiorentina. La doppietta di Dusan Vlahovic diminuisce notevolmente le possibilità dei biancocelesti di raggiungere il quarto posto. L’arbitro Fabio Maresca gestisce nel primo tempo una gara abbastanza tranquilla, ma nel secondo tempo si perde negli innumerevoli casi di perdita di tempo della Fiorentina, ammonendo tanto a causa di tanto nervosismo.

Nei primi 45 minuti di gioco, Maresca ammonisce Francesco Acerbi in modo troppo severo. Nella ripartenza della Fiorentina, Vlahovic viene abbattuto dal difensore laziale, ma il viola era spalle alla porta ed a centrocampo. Inoltre c’erano anche altri calciatori della Lazio intorno e quindi l’azione era tutto fuorché pericolosa.

Nelle due occasioni della Lazio, palo di Immobile che però è in fuorigioco di pochi centimetri; successivamente è Milinkovic di testa da calcio di punizione a trovare l’opposizione del portiere della Fiorentina, ma anche qui viene segnalato offside. Entrambe decisioni corrette e direttamente segnalate dal guardalinee.

La Fiorentina nel secondo tempo reclama un calcio di rigore: tra Pezzella ed Acerbi non c’è nulla, il contatto è debole ed il difensore viola si lascia cadere facilmente. Giusto non fischiare.

Al 52° Venuti sbaglia un rinvio a centrocampo e butta il pallone in fallo laterale. Arriva di corsa Correa che vorrebbe battere la rimessa velocemente, ma lui, opponendosi, tenta di ostacolarlo allontanando il pallone e poi cadendo a terra. È già ammonito il calciatore viola, quindi il secondo giallo poteva essere dato, con contestuale cartellino rosso. Maresca, in questo caso, fin troppo buono.

Nei minuti di recupero, giusta l’espulsione di Andreas Pereira per doppia ammonizione: entrambi i gialli corretti.

Voto Maresca: 6

