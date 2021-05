PAGELLE – Tradiscono i big al Franchi. Si salva Milinkovic, un sergente senza commilitoni





Reina 5,5 – E’ una sfida con Vlahovic praticamente che calcia tre volte in porta e trova due gol. Il portiere spagnolo è incolpevole sull’1-0,respinge una conclusione ravvicinata e prende il raddoppio dove sembra lento a scendere.

Marusic 5,5 – Inizia la gara con una scivolata alla Nesta per fermare Vlahovic involato verso la porta, tiene botta su Ribery per poi avanzare sulla fascia nella ripresa quando la Lazio prova a raddrizzare la partita.

Acerbi 4,5 – Regala il pallone da cui nasce il vantaggio iniziale dei viola facendosi trovare anche fuori posizione, soffre la fisicità di Vlahovic che lo costringe spesso al fallo. Aveva il duello pù importante, purtroppo lo perde.

Radu 4,5 – Uno sganassone da Venuti e un altro da Vlahovic lo tramortiscono, prova a riprendersi ma non incide ne in fase difensiva che in fase offensiva.

Dal 75′ Muriqi 5,5 – Un colpo di testa centrale e un paio di passaggi, troppo poco per venti minuti di gioco.

Lazzari 4,5 – I viola non gli lasciano mai il campo per accelerare ma si contano sulla punta delle dita le volte che punta Biraghi, non commentabili i cross che non creano mai un pericolo. Dovrebbe essere la spina nel fianco della Fiorentina e invece si rivela essere innocuo.

Dal 63′ Luiz Felipe 4,5 – Entra e inizia a fare una serie di falli in serie con la solita irruenza condita da una buona dose di ingenuità. Si strattonano con Vlahovic, poi il serbo salta per colpire di testa per il 2-0 mentre lui rimane ancorato a terra.

Milinkovic 6 – La palla gol più nitida è figlia di una sua invenzione, poi si rompe il setto nasale e rimane in campo provando a guidare l’assalto. Sembra essere l’unico che ci crede e si sbraccia con i compagni ma è un generale senza esercito.

Lucas Leiva 5,5 – Il giallo fa scattare la squalifica, a sensazione è stata una liberazione prenderlo proprio per un fallo sull’insopportabile Ribery. Sfortunato nel rimpallo che favorisce Castrovilli nell’azione del primo gol toscano.

Dal 63′ Cataldi 5,5 – La squadra è ferma e il centrocampista si limita a far girare il pallone orizzontalmente senza mai tentare la verticalizzazione.

Luis Alberto 5,5 – Iachini gli piazza un giocatore a pedinarlo ovunque per il campo, lo spagnolo fa una fatica immensa ad azionare la manovra della Lazio. Nel finale poteva tornare utile il suo genio ma viene sostituito.

Dal 75′ Akpa Akpro 5 – Il giocatore sbagliato al momento sbagliato nel posto sbagliato, ammonito come al solito.

Lulic 5 – Può occuparsi solo della fase offensiva visto la sterilità offensiva dei viola, questo privilegio non viene mai sfruttato. Ogni pallone toccato è un retropassaggio.

Dal 63′ Pereira 5 – Per giocare un pallone deve andare a recuperarselo dagli avversari perchè i compagni lo cercano poco o niente. All’ennesima rincorsa si prende il secondo giallo e la prima espulsione in Italia.

Correa 4,5 – Scende in campo in versione Mr Hyde. Evidente alla prima occasione quando si divora il vantaggio calciando debolmente nell’unico punto dove ci poteva arrivare il portiere avversario. Sparisce lentamente dal campo fino ad eclissarsi del tutto.

Immobile 4,5 – Colpisce un palo in fuorigioco, unico tiro verso lo specchio. Nella ripresa è impalpabile accerchiato da maglie viola, si fa notare per un paio di cadute in area.

All. Inzaghi 4 – Doveva essere la prima di cinque finali, la Lazio non ha la fame della squadra che non può sbagliare. I cambi creano confusione tecnica e tattica anzichè migliorare la manovra sterile biancoceleste. Ora serve un miracolo.

