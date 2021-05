Primavera, Raul Moro carica la squadra: “Non ci possiamo fermare, abbiamo 9 finali. Forza Lazio” – FOTO





“Non ci possiamo fermare. Rimangono 9 finali e già questo mercoledì abbiamo la prima a Bologna. Forza Lazio! Sempre al mio fianco, ” , così, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, Raul Moro carica la Lazio Primavera impegnata in questo rush finale nella lotta salvezza. Quest’oggi le giovani aquile hanno perso 2-1 in casa del Milan, ma la squadra di Menichini non vuole lasciarsi andare e si farà trovare pronta per le restanti sfide del campionato.

