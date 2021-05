PRIMAVERA1 | La Lazio all’esame Milan: vincere per continuare la scalata salvezza





Vincere per continuare ad inseguire il traguardo salvezza. Questo il diktat che campeggia da giorni negli ambienti della Lazio Primavera che, dopo la larghissima vittoria contro la Fiorentina, questa mattina alle 11 contro il Milan in trasferta cercherà il secondo successo consecutivo (risultato mai avvenuto quest’anno). Con il termine della stagione sempre più vicino, il match con i rossoneri ha il sapore di vero esame di maturità per i biancocelesti, obbligati ad ogni costo a conquistare i tre punti dopo che i “bonus” sconfitte sono scaduti ormai da tempo. Fare il colpaccio al Centro Sportivo Vismara significherebbe indirizzare per il meglio un’ ultima parte di campionato delicatissima con il recupero di mercoledì prossimo con il Bologna che, in tal caso, potrebbe rappresentare il sorpasso o quantomeno l’aggancio ai felsinei con vista sulla Fiorentina. La risalita verso la salvezza entra nel suo momento decisivo, a Raul Moro e compagni il compito portare a termine la missione.

L’avversario

Ad attendere le giovani aquile, come anticipato, ci sarà il Milan, formazione che occupa la nona piazza in campionato a quota 29 punti, a meno due dalla zona play-off. I rossoneri, nonostante siano reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, rappresentano un avversario ostico che fa della solidità ed organizzazione la sua arma migliore: a fronte dei soli 22 gol realizzati (terzo peggior dato della categoria) ne hanno incassati appena 21, dato che gli permette di vantare la seconda miglior difesa del campionato insieme a Roma e Spal. Per ritrovare l’appuntamento con i tre punti, mister Giunti si affiderà ancora una volta al 4-3-3 nel quale, senza dubbio, a spiccare è il talento di Olzer, baby talento classe 2003 che in stagione ha già all’attivo 8 marcature in 16 presenze. La difesa biancoceleste è avvisata.

Le altre gare della 22esima giornata

Cagliari-Atalanta, Sampdoria-Ascoli, Torino-Inter, Roma-Spal, Bologna-Empoli, Fiorentina-Genoa, Sassuolo-Juventus

La probabile formazione

In casa Lazio, dopo un periodo di buone prestazioni povere però di punti, finalmente iniziano ad arrivare i risultati. Il pokerissimo rifilato alla Fiorentina lunedì nel rewind della finale di Coppa Italia ha mostrato un gruppo determinato a provare fino in fonda la scalata salvezza. Mister Menichini è pronto a riconfermare il 3-5-2 che ha battuto i viola con qualche variazione sul tema dettata dai problemi fisici di Armini e Franco. Davanti a Furlanetto, dunque, a comporre il terzetto difensivo saranno Floriani, Adeagbo e Pica, mentre in mezzo Novella e Ndrecka saranno i due esterni supportati al centro da Andrea Marino, Bertini e Shehu. In avanti, infine, nessun dubbio con il tandem Raul Moro–Castigliani pronto a colpire ancora una volta.

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Floriani, Adeagbo, Pica; Novella, A. Marino, Bertini, Shehu, Ndrecka; Raul Moro, Castigliani.

