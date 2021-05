PRIMAVERA1 | Milan-Lazio, le pagelle: Novella e Castigliani in giornata no. Floriani è ormai il proprietario della fascia destra





Furlanetto 6.5 – Incolpevole su entrambi i gol, compie un intervento, prodigioso, ad inizio partita quando mura Roback che si era presentato a tu per tu con l’estremo difensore veneto ed un altro nel finale stoppando N’Gbesso. Mezzo voto in più lo merita per la crescita avuta nella gestione del pallone con i piedi.

Floriani 6.5 – Menichini lo arretra sulla linea dei tre difensori e lui risponde molto bene. È ordinato e preciso nell’arco di tutti i novanta minuti chiudendo alla perfezione ogni tentativo dei padroni di casa.

Adeagbo 6 – Viene confermato ancora una volta al centro della difesa. Svolge con diligenza i compiti che gli vengono affidati anche se deve ancora migliorare la marcatura sulle palle inattive dove viene graziato da Olzer e compagni.

Dal ’83 T. Marino SV

Pica 6 – Senza infamia e senza lode. Tiene alta l’attenzione per tutta la durata del match coprendo a dovere la sua zona di competenza e portando a casa la sufficienza.

Novella 5 – Non riesce a confermare l’ottima prestazione di lunedì. Spesso assente in fase di spinta, ad eccezione di una buona discesa, dà il via al vantaggio rossonero respingendo malissimo, al centro, il calcio di punizione da cui nasce il vantaggio rossonero.

Shehu 5.5 – Paga l’arretramento da trequartista a interno di centrocampo non potendo quasi mai mettere in mostre le sue grandi qualità tecniche. Gioca una buona gara in fase di interdizione, ma si addormenta in sul primo gol del Milan concedendo a Roback una conclusione troppo semplice.

Dal ’77 Tare 6– Buon impatto sulla gara il suo. Non si fa vedere in zona gol, ma fa un buon lavoro in fase di sponda e rifinitura con il Milan che spesso fatica a leggere in anticipo le sue intenzioni.

Bertini 6 – Non è una delle sue migliori giornate, ma detta bene, per gran parte della gara, il ritmo dei biancocelesti. Nel finale cala leggermente e la Lazio ne risente.

A. Marino 5.5 – Gioca un buon primo tempo in fase di recupero ed impostazione. Nella ripresa cala di ritmo sbagliando qualche scelta decisiva in fase di transizione offensiva.

Dal ’77 Czyz 5.5 – Un quarto d’ora o poco più a disposizione per il polacco che dà sostanza al centrocampo, ma ha la colpa di sbagliare un passaggio decisivo che avrebbe lanciato Raul Moro da solo davanti al portiere.

Ndrecka 6 – È ormai una certezza sulla corsia mancina. Incide meno del solito, ma colleziona comunque qualche discesa importante che mette in difficoltà la difesa del Milan.

Raul Moro 6.5 – Parte sottotono, ma alla prima occasione non si pregare e pareggia i conti dal dischetto spiazzando Jungdal. Ogni volta che ha la possibilità di puntare l’uomo crea pericoli. Nel finale sfiora il pareggio seminando la difesa milanista , ma viene fermato da uno strepitoso Jungdal.

Castigliani 5 – Non entra mai veramente in partita. Fa a sportellate come sempre, vincendo però pochi duelli e commettendo il fallo decisivo da cui nasce il raddoppio di Olzer.

Dal ’65 Nimmermeer 5.5 – Entra per dare nuova linfa all’attacco biancoceleste, ma non si fa vedere quasi mai. Nell’unica chance da sfruttare calcia debolmente tra le braccia di Jungdal.

All. Menichini 6 – Si affida nuovamente al 3-5-2 e ottiene un’altra buona prestazione da suoi ragazzi che però non riescono a portare a casa punti. La sua Lazio ha per lunghi tratti la partita in mano, ma viene punita da due episodi frutto di qualche disattenzione di troppo. La scalata salvezza si complica, ma lo scontro diretto con il Bologna di mercoledì può riaprire tutto.

